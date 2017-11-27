Sony, yeni model telefonunda indirime devam ediyor. Şimdi de ABD'de çok cazip fiyatlar sunuyor.

Sony Xperia XZ1 için indirim devam ediyor. Sony, geçtiğimiz günlerde satışa 2999 TL'ye satışa çıkan ürünü 2599 TL'ye satıyor. Fiyatlarını geriye çeken Sony, ABD'de yeni fiyat etiketiyle çıktı.

Bir süre önce Sony Xperia XZ1 amiral gemisi 650 dolara geriledi ancak şimdi Cyber Pazartesi daha düşük fiyat 600 dolara geriliyor.

Geçen sene piyasaya 200 dolarlık ücretsiz bir Xperia Kulağı da verebilirsin.B & H Photo Video çift SIM modelini (G8342) 600 dolara satıyor. Siyah, Ayışığı Mavi, Venüs Pembe ve Gümüş renklerinde mevcuttur. Bu, ücretsiz bir Xperia Kulaklı Bluetooth kulaklık içerir (şu anda 130 ABD Doları değerindedir).

Amazon, XZ1'e (çift SIM tekrar) 600 $ talep ediyor, ancak Kulağı paketlemiyor.Siyah rengi kaparsanız, küçük Xperia XZ1 Kompakt, B & H'de 510 $ karşılığında geliyor. Siyah Model için 493 dolar daha. Diğer renk seçenekleri her iki mağazada da 540 dolara çıkıyor.