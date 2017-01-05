Sony tarafından geliştirilen PlayStation VRın Türkiye'de de satışa çıkacağı belirtildi.

Uzun zamandan beri teknoloji dünyasının yakından takip ettiği gelişmelerden bir tanesi Sony tarafından geliştirilen PlayStation gerçeklik başlığı olurken, yeni cihaz için Türkiye'deki satış süreci de resmen başlatıldı. Yapılan açıklamalarda kullanıcıların yetkili satış merkezlerinden yeni ürünü satın alabileceği belirtilirken 24 Ocak tarihi itibariyle kullanıcılar PlayStation ile uyumlu olan bu yeni gerçeklik gözlüğünü kullanabilecek.

PlayStation VR Hangi Cihazlarda Kullanılacak?

Yapılan açıklamalarda özellikle ürünün PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro modelleri için geçerli olduğu ve bu nedenle kullanıcıların satın alma sırasında bu kısıtlamaya dikkat etmesi gerektiği belirtildi. Tüm PlayStation modelleriyle uyumlu olmayacağından dolayı kullanıcılar sadece destek verilen cihazlarda bu özel başlığı kullanabilecek.

PlayStation VR Tasarımı Beğenildi

Tasarım noktasında da oldukça başarılı bulunan cihaz, oval tasarımı ve renkleriyle oldukça beğeni topladı. Üstelik 1920 x 1080 çözünürlüğünün de desteklenmesi çok daha kaliteli bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

100 derecelik bir görüş açısı bulunan PlayStation VR, 3D ses teknolojisi sayesinde oyunun hem görüntüsünü hem de sesinin daha iyi hissedilmesini sağlıyor. 2016 yılının son aylarında pek çok farklı Avrupa ülkesinde satışa sunulan cihaz Türkiye'deki satış tarihi de yapılan resmi açıklamalarla netlik kazandı.

24 Aralık tarihi itibariyle Türkiye'de de yeni bir dönem başlatacak olan Sony, bu açıdan oldukça önemli bir gelişme sunuyor.