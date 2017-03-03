Sony, Avrupa pazarında büyük bir indirime 2 gibi görünüyor. Bununla birlikte Sony, PS4'ün fiyatları piyasalara yansıdı.

İtalya, Fransa, Almanya'da dahil birçok perakendeciye standart PS4 Slim'in fiyatını 199 Euro'ya kadar düşürmeleri için talimat verdi. Bu olay her ne kadar birkaç günlük indirim olsa da bildiğiniz gibi Nintendo Switch bugün ortaya çıkıyor.

Bu indirim ile birlikte Switch'e karşı önlem olarak başlatılmış olabilir. Switch'in ilk gün satış rekoru kırmaması adına son derece iyi bir adım. İndirim bir çok ülkede şuan aktif durumda ancak bu fiyatlar ne yazık ki henüz ülkemizde yansımış değil. Fakat eğer yurtdışındaysanız yahut oradan getirtebilmek gibi bir durumunuz varsa PlayStation 4'ünüz yoksa satın almayı düşünebilirsiniz.

İndirim dedikodularını doğrulayan görseller aşağıda yer almaktadır.