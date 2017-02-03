Sony'de önemli düşüş!

Sony Mobile Communications, bugün bir bölüm yayınlayarak satış sonuçlarını gösterdi. Karı 187 milyon $ (21.2 milyar Japon Yeni) ve toplam 2.2 milyar $ (248.6 milyar yen) satış bildirdi. 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 5,1 milyon Xperia akıllı telefonu satıldığını bildirdi. 2015 yılının aynı çeyreğine kıyasla 2,5 milyon daha az ünite satmış oluyor. Esas olarak Avrupa'da telefon satışlarının azaltılmasından etkilendiklerini açıkladı. Genel olarak, Sony Mobile, 2016 boyunca 15 milyon akıllı telefonu sattı.

Sony'nin kurulduğu 2012 yılının ardından (Sony, Sony Ericsson'un Ericsson'taki payını satın aldıktan sonra) satışları gayey iyi gidiyordu ancak son zamanlardaki önemli düşüşten sonra bu yıl aynı sorunu yaşarsa ne yapacağı da şimdien merak konusu. Sony'in para kaybetmdiğini daha az akıllı telefon sattığını söylememiz mümkün ancak bu durum tekrarlar ve devam ederse şirket için iyi olmayacaktır.

Sony, bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 milyon adet daha az sattı; bu nedenle, şirket zayıf satış performansıyla kar üretmeyi yine de başardı. Peki bunu nasıl başardı mı dersiniz?Elbette küçülme. Sony, mobil bölümünü azalttı ve şirketin rekabet üstünlüğüne sahip olduğuna inandığı cihazları tanıtmaya devam etti. unlar, şirketin daha fazla satış yapabildiği pazarlardı. Sony'nin finansal performansı hakkında ilginç bilgiler. Seçkin pazarlarda Pixel, Pixel XL, OnePlus 3T ve LG V20 gibi özelliklerin üstesinden gelmeyi başardı ve son dönemde Sony'nin performansı göz önüne alındığında çok etkileyici bir başarıydı.

Sony'nin MWC 2017 fuarında yeni telefonların tanıtılması bekleniyor.

Sony'in satışları hakkında ne düşünüyorsunuz?