Teknoloji devi Sony, ülkemizde öncemli bir adım atacak. Bununla birlikte Sony Channel Türkiye kanalını açacak.

Dünyanın en önemli büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, ülkemize yeni bir atılım yapıyor. Peki bu yeni atılım nasıl olacak? Sony Channel Türkiye nedir ve ne zaman yayına başlayacak?

Satış ofisi grubuna bağlı olan Uydu Platform ve Planet AŞ'ye olan Planet Türk, Planet Pembe, Planet Çocuk ve Planet Mutfak kanallarına ortaklık için Sevim Ergun Sefada ile anlaşan Sony Pictures Entertainment, Planet kanallarının %50 ortağı olarak ilk adımı attı.

2016 yılında gerçekleşen bu ortaklık meyvelerini vermeye başlayacak. Sony Channel Türkiye, bu gece Türkiye'de resmen yayına başlayacak. Tam olarak 21.00'da Sony Channel logosu ile yayın başlayacak. Kanalın tanıtımı adına Les Ottomans Otel'de bir gece düzenleniyor. Reklam, iş ve medya dünyasının seçkin isimleri davetli olup geceye After Party'de Kenan Doğulu sahnede yer alacak.

Bu akşam gerçekleştirilen tanıtım gecesinden sonra resmi bilgilerin gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte buradan sizlere aktarıyor olacağız.

Peki siz Sony Channel Türkiye'nin ülkemizde bir geleceğinin olmasını bekliyor musunuz?