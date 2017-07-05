Sony Xperia telefonunda yapılan son 4K kayıt testi, şirketin ultra yüksek çözünürlüklü kayıt sorunlarını kırmış olabileceğini gösteriyor.

Phone Battles YouTube kanalı tarafından oluşturulan test, sekiz Sony Xperia telefonunu 4K tanımında ne kadar süreyle sürebildiğini konu eden bir video yayınladı.

Xperia Z3v, Z3 + ve Z5 gibi daha eski Sony aygıtları ilk 11 dakika içinde devre dışı kalırken en yeni aygıtlar bir saatten fazla sürüyor. Xperia XZ Premium bu arada, geçen ay piyasaya sürüldü, süresiz olarak kayıt yapmaya devam edebileceğini düşünüyor: Aşağıdaki videoda görebilirsiniz..

Gördüğünüz gibi, daha yeni Sony cihazlarının daha iyi ve daha iyi 4K kayıt performansı sağlama yönünde belirgin bir eğilimi göz önünde. Çoğu kişi muhtemelen on dakika içinde kayıtlarla uğraşırsa da, 4K'daki bir konferans veya konser gibi daha uzun olayları kaydetmek isteyen Xperia hayranlarının yeni ve gelecek Sony el cihazları için bunu yapma fırsatı bulabileceğini öğrenmek güzel.

Ancak video, 4K kayıt çevresinde eski tartışmaları da yeniden başlatıyor. Sony, 4K'lık bir akıllı telefona kayıt yapabileceği noktaya gelmek için en az üç yıl harcadı, ancak buna değdi mi? Testteki telefonların sadece ikisi videoları kayıtlı çözünürlükte (XZ Premium ve Z5 Premium) oynatabilir; Diğerleri için, dosyayı başka bir yere aktarmanız gerekir.

Peki, hiçbiri 4K telefonlarda bu tanımda kayıt noktası nedir? Gelecekte, 4K ekrana yatırım yaptığınızda, belki daha yüksek çözünürlükte izleyebilir misiniz?

5,5 inç HDR'ye hazır 4K ekran, Snapdragon 835 işlemci ve 19 megapiksel kameraya sahip olan XZ Premium, Sony'i önemli bir yere taşıdı. 4K ihtiyaçlarınızın tümünü karşılayabilecek bir cihaz arıyorsanız, Xperia XZ Premium şu anda mevcut olan en yetenekli akıllı telefon.

Peki siz Sony'in mevcut telefonlarını nasıl buluyorsunuz?