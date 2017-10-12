Amerika'da yapılan araştırmalar, gençlerin iPhone'u tercih ettiğini ortaya koyuyor. iPhone anketinin sonuçları haberimizde...

Yatırım firması Piper Jaffray, ABD'li gençler üzerinde 6 ay boyunca araştırmalar yaptı. ABD'li gençler üzerinde anket yardımı ile araştırma yapan Piper Jaffray, iPhone'un gençler üzerinde bırakmış olduğu etkiyi iPhone sahibi olma arzusu üzerine çok ciddi sonuçları ortaya çıkardı.

Ankete katılan gençlerin %78'inin iPhone'a sahip olduğu açıklandı. Bu rakamlar 2017'nin başında %76 seviyelerindeydi. Araştırmaya katılan gençlerin %82'side bir sonraki akıllı telefonlarının iPhone olacağını dile getirdi. Tabiki bu isteğin artmasında iPhone X'in büyük payı var.

Piper Jaffray, bir de dünyanın Rolex'ten bile en çok satan saati Apple Watch üzerinde de araştırma yaptı. Ankete katılan gençlerin %17'si Apple Watch almayı planladıklarını bildirdi. Bu rakam 2017'nin başında %13 seviyelerindeydi.

Bir araştırma da müzik servisleri üzerinde yapıldı. Gençlerin %30'u müzik dinlemek için Spotify'ı, %20'si YouTube'u ve %17'si ise Apple Music'i tercih ediyor. MP3'ün tercih oranı ise hala %10 seviyelerinde olması şaşırtıcı.



Siz hangi model telefon kullanıyorsunuz?