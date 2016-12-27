Son Dakika: Uber Türkiye'de Yasaklandı!

Dünyanın pek çok farklı ülkesinde kullanımda olan ve kişilerin taksi ihtiyacını özel bir şekilde karşılanmasını sağlayan Uber uygulaması Türkiye'de beklenildiği gibi karşılanmadı. Özellikle İstanbul'da kullanıma sunulduktan çok kısa bir süre içerisinde yüksek bir kullanıcı sayısına ulaşması taksicilerin bu durumdan hoşnut olmamasına neden olurken yapılan şikayetler sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir karar alındı.

Bildiri Yayınlandı!

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’nde konu ile ilgili kısa bir toplantı yapılırken toplantı sonucunda Uber gibi bir uygulamanın Türkiye'de mevcut kurallara uymadığı ve bu sistemin kullanılması halinde korsan taksiler için uygulanan yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Türkiye'deki tüm emniyet müdürlüklerine konuyla ilgili yazılı bir talimatını gönderildi. ve bölgedeki Uber kullanımlarının artık yasaklanması ve konu ile ilgili cezai işlemlerin uygulanması gerektiği belirtildi

Yüksek Cezalar Verilecek!

Üstelik konu ile ilgili yapılan açıklamalarda bu sürücülere ilk seferde 2532 TL ikinci seferde ise 4022 TL gibi bir ceza kesilecek. Araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Yapılan açıklamalarda sadece sürücüler için değil bu sistemi kullanan yolcular için de ceza kesilecek. Öyle ki kontrollerde bu sistemi kullandığı tespit edilen yolculara 281 TL ceza verilecek.