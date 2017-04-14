Sıkıntı bazen güzel yaratıcı şeyler ortaya koyabilir. Dünyanın en bilinen bilgisayar oyunlarından birini geliştirmek gibi.

Windows sisteminin popüler Solitaire oyununu meğerse Microsoft stajyeri geliştirmiş.. 1990 yılında hayatımıza giren meşhur oyun Windows 3.0 ile hayatımıza girmişti. Ardından gelişen diğer Windows sürümlerinde de yer aldı. Microsoft stajyeri tarafından geliştirilen Solitaire, oyunu meğer canı sıkılmış bir kişinin elinden çıkıyor.

1988 yılında Microsoft'ta stajyerliğine devam eden Wes Cherry vermiş olduğu röportajda şu sözleri kullanıyor; "Windows için Solitaire'i geliştirme fikri sıkıntıdan aklıma geldi. O sırada pek çok oyun yoktu o yüzden bir oyun geliştireyim istedim." ifadelerini kullandı.

Cherry'in tasarlanmış olan oyunu Bil Gates'ten övgü almış. Microsoft'un işletim sisteminin temel unsurları haline gelen oyun Solitaire'in insanlara fareyi nasıl kullanacağını öğrenmek adına sisteme dahil edildiğini belirtmişti.

Solitaire oyununun dönemine göre o kadar başarılı olmasına rağmen geliştiriciye yani Wes Cherry'e tek kuruş bile ödenmemiş. Geliştirici Cherry, o tarihten bu yana Solitaire için Microsoft'tan hiçbir telif ödemesi almadığını da belirtiyor.

Peki siz Solitaire oyununu hiç oynadınız mı?