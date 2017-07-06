Instagram'ın Snapchat kopyası özelliklerinden sonra şirket kolları sıvası. 1 kullanışlı 2 eğlenceli özelliği kullanıcılara sundu. Peki yeni olan ne?

Genç kitlenin severek kullandığı Snapchat rakibi Instagram karşısında fazla ayakta duramayacak gibi görünüyor olsa da görünen o ki yeni özellikler ile kullanıcılarının tekrar dikkatini çekmek istiyor. Bugün Snapchat kullanıcıları için yeni özellikler sunuldu.

Snapchat'ın iOS ve Android'deki en yeni güncellemesi, kullanıcıların markaların halihazırda yapabileceklerini yapmasını sağlar: bir web sitesini en yeni duruma bağlamak mümkün olacak. Günümüzün güncellemesinden sonra, kullanıcılar Dikey Araç Setinde bulunan küçük bir ataç simgesine dokunabilir ve bir yayıncı iseniz veya bir doğrulanmış hesabınız varsa zaten Instagram'da yapabileceğinize çok benzeyen bir bağlantı ekleyebilirsiniz.

Zemin kaplamaları, Snapchatters'ın resimlerini insanların veya fotoğraf mesajlarındaki nesnelerin "arkasına" yerleştirmesine olanak tanır. Bir Yaprağa bir arka plan eklemek için, dikey araç setindeki makas simgesine dokunun ve sonra yeni Arka plan simgesini (çapraz çizgili kare) seçin. Ön planda olmasını istediğiniz her şeyin üzerine gelin, Bir Arka plan resmi seçin ve büyünün gerçekleşmesini izleyin. Yeni arka planlar günlük olarak döndürülerek seçilebilecek çeşitli görüntüler olacaktır.

Güncellemedeki diğer yeni özellikler arasında ses filtreleri yer alıyor. Yalnızca lenslerde kullanılabilen filtreler artık sesinizi sincap, robot yada başka bir yaratığın sesine dönüştüren snap sonrası ses efektleri bulunuyor. Bu gerçekten etkileyici. Önce Snap'inizi kaydediyor ardında ekranın altındaki hoparlör kısmından dokunup oradan istediğiniz sesi seçebiliyorsunuz.

Snapchat, yeni güncellemesiyle az biraz da olsa Facebook ile mücadelesini sürdüreceğinin sinyalini veriyor. Sosyal medya ağlarındaki rekabet artarken Snapchat'in sessiz kalması kabul edilemez birşeydi.

Peki siz Snapchat kullanıyor musunuz?