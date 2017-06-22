Snapchat'ın Snap Haritası, arkadaşlarınızın nerde ve ne yaptıklarını sizinle paylaşacak...

Snapchat, Snap Map adını verdiği, arkadaşlarınızın nerde ve ne yaptıklarını gösteren bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Haritaya ulaşmak için kamera sekmesine gidip görüntülemek için yakınlaştırın ve uzaklaştırmanız yeterli olacak. Sohbet başlatmak için veya konumlarının en son ne zaman güncellendiğini görmek için arkadaşlarınıza dokunun. Arkadaşlarınızın Bitmoji hesapları birbirine bağlı ise araba kullandıkları, yürüdükleri veya başka şeyler yaptıklarınıda göreceksiniz.

Snapchat'ın Lensler gibi popüler özelliklerinin birçoğu, köpek yavrusu olmak için yüzünüze animasyonlu kaplama yerleştirmenize ve daha fazlasına izin veriyor. Snapchat, Snap Map'ın yeni özelliği kopyalanana kadar rekabette bir avantaj olacak.

Snap Map sayesinde bütün dünyada gerçekleşen olayların Snaplarını görüntüleyebileceksiniz. Dünyadaki herkesin (özellikle patronunuzun) Snap Map'da sizi takip etmemesini isteyebilirsiniz. Haritayı görebileceğiniz kişileri değiştirmek için Harita ekranın sağ üst köşesinde bulunun ayarlar simgesine dokunun. Seçenekler arasında başkalarının haritadaki yerinizi görmesini engelleyen Hayalet Modu bulunmakta.

Arkadaşlarım, yeni yapılmış olanlar dahil olmak üzere herkesin haritadaki konumuzu görmesini sağlar. Son olarak ise Arkadaş Seç seçeneği yer almaktadır. İkincisi hangi arkadaşlarınızın sizi Snap Map'de görebileceğine izin verebileceksiniz.

Snapchat'ın Snap Map'ın resmi videosunu izlemenizi tavsiye ederiz!

Siz Snapchat'ın Snap Map özelliğini beğendiniz mi?