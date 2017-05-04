Snapchat'i alamayan Facebook, bünyesinde yer alan WhatsApp'a benzer kopya özellikler getirmesiyle gündem olmuştu..

Hatırlayacağınız üzere önce Instagram ardından Messenger onun da ardından WhatsApp'a Snapchat benzeri kopya özellikler gelmişti. Biraz trajikomik ama Snapchat kullanıcı sayısını WhatsApp hikayeleri geçti. Facebook'un 2 aydır süren Snapchat'i bitirmeye yönelik çalışmaları kullanıcılar tarafından her ne kadar beğenilmiyor olsa da kullanılıyor. Bu durum rakamlara yansıdığında ise Snapchat'i geçtiğini görmüş oluyoruz.

Daha önce Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg yapmış olduğu açıklamada WhatsApp'ın şuan itibariyle 1.2 milyar aylık kullanıcıya sahip olduğunu belirtmişti. Yani dünya nüfusunun 7'de birinden fazla insanın kullanıldığı bir uygulama olunca beğenilmeyen özellikler de rakiplere oranla daha fazla kullanılıyor.

Snapchat kopyası Instagram Hikayeleri özelliği geçtiğimiz ay 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış bununla birlikte WhatsApp ise 175 milyon aylık kullanıcıya ulaştı. Snapchat ise 161 milyonda kalıyor olup Facebook tarafından köşeye sıkıştırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor.

WhatsApp'a gelen hikaye atma özelliğinin aktif olarak kullanılıyor olması ve Snapchat kullanıcı sayısını geçmesi için ne düşünüyorsunuz?