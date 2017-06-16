Popüler mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'in çatı şirketinin değeri halka arz edildiği ilk günkü değerine doğru geriledi.

Facebook'ın Instagram'ı bünyesine almasından sonra Snapchat kopyası özelliklerin bir devri de başlamış oldu. Dolayısıyla Snapchat, Facebook karşısında sürekli olarak kan kaybetmeye başladı. Bu hepimizin neredeyse bildiği, zaman zaman eleştirdiği bir durum haline geldi. Bu yaşanan rekabet sonucunda menkul kıymetler dünyasına yansıması sonucu Snap hisselerinin çakıldığına şahitlik ediyoruz.

Reuters'in yaptığı habere göre New York borsasında işlem gören Snapchat'in çatı şirketi olan Snap firması hisse başına değeri, geçtiğimiz hafta yüzde 16'nın üzerinde değer kaybetti. Bugün ise yüzde 4.9'luk bir düşüşle ilk halka arz ettiği fiyata yani 17 dolara geriledi. Aynı zamanda firmanın piyasa değeri de 20 milyar doların altında kalmaya başladı.

Şirket daha önce piyasa değeri yaklaşık olarak 11 milyar dolar olan Twitter'ı geride bırakmasıyla konu olmuştu. 2 Mart'ta ise IPO'sunda firmanın hisseleri 17 dolardan satışa sunulmuş bunun beraberinde sadece 2 saat içerisinde yüzde 51 prim yapmıştı.

Peki Snap'in kan kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?