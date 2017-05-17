Snapchat'in ahını alan Instagram yine çöktü!

Instagram yine birkez daha çöktü. Kullanıcılar Twitter üzerinden sorunlarını belirtti. Peki Instagram'a neler oluyor?

17 Mayıs 2017 00:32 Sosyal Medya

Facebook'un bünyesine katılmasından sonra sürekli olarak yeniliklere kavuşan popüler fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram sorun yaşıyor.

Dünya genelinde sorun yaşayan Instagram'ın bu bir ayda ikinci çökmesi. Instagram sunucularına bakıldığı zaman sorun tam olarak 22:00 sularında başlamış olup neredeyse bir saat sürmüş. Instagram kullanıcıları Twitter üzerinden Instagram'ın neden çöktüğünü sormaya başladı bununla birlikte bir süre erişim problemi yaşandı. Instagram Hikayeler ise karıştı. Instagram'a son olarak gelen özellik ile birlikte çökmüş olması kullanıcılara Snapchat'in ahını aldı dedirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Instagram problemi sık bir şekilde yaşandı. Ardından dünya genelinde problem kendini göstermeye devam etti. Instagram tarafından bu çökme ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Dünya genelinde kaynaklı olan bu sorun ile siz de karşılaştınız mı?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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