Snapchat'e sevimli Pikachu filtresi!

Snapchat sizi Pikachu'ya dönüştüren yeni bir filtre ekledi. Ne yazık ki geçici bir süreliğine..

14 Ağustos 2017 19:29 Sosyal Medya

Snapchat, kullanıcıları yavruya, tavşana veya bal arısına çeviren saçma ama sevimli filtreleriyle bilinir. Snapchat kullanıcıları için yeni fakat tanıtık birkarakter için The Pokémon Company ile ortaklık kurdu. Dolayısıyla bu ortaklıktan ortaya çıkan: Pikachu!

Sınırlı bir süre için Snapchat'da bir Pikachu filtresi bulunur. Yeni filtre kullanıcılara Pikachu'nun imzalı sarı kulakları ve kırmızı yanaklarını verir ve ağzınızı açtıktan sonra karakterin sesini dinletir. Pikachu kendisi sonra ekrana atlayacak ve poz verecektir.

Pikachu filtresi Snapchat uygulamasında bugün başlattı. Snapchat, yalnızca "kısa dönem" için kullanılabileceğinizi belirtiyor filtrenin ne zaman kaybolacağını da bilmiyoruz.

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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