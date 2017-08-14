Snapchat sizi Pikachu'ya dönüştüren yeni bir filtre ekledi. Ne yazık ki geçici bir süreliğine..

Snapchat, kullanıcıları yavruya, tavşana veya bal arısına çeviren saçma ama sevimli filtreleriyle bilinir. Snapchat kullanıcıları için yeni fakat tanıtık birkarakter için The Pokémon Company ile ortaklık kurdu. Dolayısıyla bu ortaklıktan ortaya çıkan: Pikachu!

Sınırlı bir süre için Snapchat'da bir Pikachu filtresi bulunur. Yeni filtre kullanıcılara Pikachu'nun imzalı sarı kulakları ve kırmızı yanaklarını verir ve ağzınızı açtıktan sonra karakterin sesini dinletir. Pikachu kendisi sonra ekrana atlayacak ve poz verecektir.

Pikachu filtresi Snapchat uygulamasında bugün başlattı. Snapchat, yalnızca "kısa dönem" için kullanılabileceğinizi belirtiyor filtrenin ne zaman kaybolacağını da bilmiyoruz.