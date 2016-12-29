Snapchat'ten Cimagine Atağı!

Snapchat kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren farklı özellikleri ile takip edilen ve kopyalanan uygulamalardan birisi olurken, uygulama için son olarak oldukça farklı ve bir o kadar da heyecan yaratacak gelişmeler yaşandı.

İsrail Markası Snapchat’in!

Snapchat tarafından yapılan resmi açıklamalarda Cimagine adlı arttırılmış gerçeklik firmasının satın alınması konusunda anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Yapılan bu satın alma girişimi her ne kadar çok fazla gündeme getirilmek istenmese de yapılan bildirimler sonrasında bu satın alma girişimi gündemden düşmedi. Üstelik satın alma bedeli hakkında resmi bilgiler paylaşılmadığı için 40 milyon dolar gibi oldukça yüksek rakamlar şu anda konuşuluyor. Firma için yapılan değerlendirmelerde 25-30 milyon dolar bedel biçiliyor.

Cimagine Faaliyet Alanı Ne?

Cimagine, daha çok dekorasyon konusunda yaptığı girişimler ile tanınıyor. Eve yeni bir eşya almak isteyen kişiler, Cimagine uygulamaları sayesinde eşyayı almadan evde nasıl duracağını görebiliyor.

Peki, Snapchat Cimagine İle Nasıl Gelişecek?

Cimagine satın alması sonrasında akla ilk gelen detay Snapchat tarafından geçtiğimi dönemde tanıtılan yeni gözlükler. Spectacles olarak adlandırılan yeni gözlükler bu yeni projede başrolde olabilir. Gözlükler ya da uygulama üzerinden nasıl bir gelişimin yaşanabileceği tam olarak bilinmiyor, fakat bu satın alma sonrasında yeni gelişmelerin olacağını söylemek mümkün.