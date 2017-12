Snapchat'in çatı şirketi olmasıyla bilinen Snap'in bir drone üzerinde çalıştığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Drone haberleri doğrulandı.

Snap yakın zamanda Los Angeles merkezli bir drone şirketi olan Ctrl Me Robotics'i satın aldı. Snapchat'ın arkasındaki şirket kendi donanımını geliştirmeye çalışıyor. Geçen yılın sonlarında Snap, Buzzfeed'e göre LA merkezli drone şirketi Ctrl Me Robotics'i satın aldı. Son raporlar, Snapchat ve Spectacles'ın yapımcısının, geliştirici uygulamaları geliştirmeye ve donanıma geçmeye çalıştığı göz önüne alındığında kendi uçağını geliştirmeyi planladığını gösteriyor.

Snap, kurucusu Simon Nielsen'in yanı sıra, şirketin ekipman ve varlıklarının bir kısmını içeren bir anlaşmayla Ctrl Me Robotics'i geçtiğimiz sene bir milyondan az bir süre karşılığında satın aldı. Ctrl Me Robotics şirketi, şirket tarafından yayımlanan 2014 videoya göre, yerel film stüdyolarında kameralar taşıyan dronlara özel odaklanarak özel dronlar üreten ve geliştiren bir şirket olarak nitelendirdi. BuzzFeed'e göre, Ctrl Me Robotics'in kendi dronlarını geliştirdiği noktaya ulaşıp ulaşmadığı belli değil.

Görünen o ki Snap, drone pazarını inceliyor ve geçen yıl Lily Robotics'i ve diğer kamera ile ilgili işyerlerini satın almaya yönelikti. Bu satın alma, Snap'in kendi ekipmanını geliştirmeye gelince bazı uzmanlık kazandırmasına yardımcı olabilir. Geçen Eylül ayında Snapchat, donanıma geçtiğini ve kendisini Snap adlı bir kamera şirketi olarak yeniden markalaştığını açıkladı. Bununla birlikte, bu hareketin şirketin kurtarılması için yeterli olup olmayacağı belli değil. Snap Inc. Mart ayında 30 milyar dolarlık bir halka arz ile kamuya açıldı ancak ilk kazanç raporlarında büyümesinin yavaşlamış olduğunu ve bunun karlılığın çok ötesinde olduğunu ve bu yılın ilk çeyreğinde kazandığı 150 milyon doların kamera donanımlı gözlüklerinden Spectacles sadece 8 milyon dolar aldı.

Peki sizce Snapchat'in drone işinde başarılı olur mu?