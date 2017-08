Snapchat’in çatı şirketi olan Snap’in donanım alanındaki varlığı yakın zamanda sevimli görünen kameralı gözlüklerine ötesine geçiyor.

Snap Inc.'in bugün Pekin merkezli bir drone üreticisi olan Zero Zero Robotics'i satın almayı düşündüğü söyledi. Doğruysa, bu, Snap'ın kameraları sizi takip etmek için şirketin izleme yazılımı kullanabileceği anlamına geliyor. Snap, bir drone şirketiyle bağlantılı ilk defa değil - bu yılın başlarında Ctrl Me Robotics'i satın aldı. Elbette, belirtildiği gibi, Ctrl Me kameraları makinelerin her ikisinden de üretmek yerine, makinelere taktı. Snap'ın kameraları olduğunu zaten biliyoruz.

Zero Zero Passport’u satın alma girişimi aslına bakarsanız süpriz değil. Snap adına aniden alınmış bir karar gibi değil. Çünkü şirket geçtiğimiz yıldan bu yana drone üreticilerini satın almaya yönelik görüşmelere devam ediyor. Snap'in söz konusu bu hedef doğrultusunda Los Angeles'taki küçük bir üreticiyi satın aldığı bunun beraberinde kendi drone'unu geliştirdiği de iddia edilmişti.

Peki siz Snap'in drone pazarına girmesi için ne düşünüyorsunuz?