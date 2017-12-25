Popüler canlı mesajlaşma uygulaması Skype iPhone X için yapmış olduğu güncellemeden sonra Android sürümünde de güncellemeler yaptı...

Geçtiğimiz haftalarda iOS güncellemesi yaparak tasarım değişikliği yapan Skype, android için de güncelleme yayınladı. Microsoft'un satın aldığı online sohbet uygulaması Skype, iOs'tan hemen sonra Android'i güncellesi.

iPhone X'te uyum sorunu yaşayan Skype, önceki hafta yapılan güncellemeyle beraber tamamen uyumlu hale getirildi. Tasarımında da yenilik yapan Microsoft, iOS için getirdiği özellikleri Android içinde getirdi. Şirketten gelen açıklamaya göre iki platformda da gelişmeler eşit düzeyde ilerleyecek.

Yeni tasarım öncekine oldukça benzese de Google'ın yeni materyal anlayışına uygun bir çizgi izlenmiş. Sohbet barlarında düzenleme yapılmış ve kullanım daha kolay hale getirilmiş. Yeni sürümün diğer varyasyonlara gelip gelmeyeceği ise merak konusu.