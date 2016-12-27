Siyah İnci Galaxy S7 Edge Resmen Satışta!

Hindistan'da üst düzey telefonlar arasında bulunan Galaxy S7 Edge için yeni bir gelişme daha yaşandı. Çünkü Samsung, S7 Edge için ülkede iki yeni renk seçeneği daha sundu. Geçtiğimiz hafta ülkedeki Pink Gold olarak adlandırılan pembe versiyonunun yanında şimdi daha ilginç Black Pearl olarak adlandırılan siyah inci seçeneğiyle satışta.

Siyah İnci Galaxy S7 Edge!

Pembe Altın varyantı standart renklerle aynı 32GB dahili belleğe sahip olarak piyasaya sunulmuştu. Siyah İnci versiyonu ise 128GB depolama kapasitesine sahip. Siyah renk şemayla birleştirilen ek depolama alanı sayesinde özellikle daha fazla alan isteyen kişiler için telefon oldukça cazip durumda. Şu anda sadece Hindistan’da satışa sunulan telefon modeli için sipariş verilebildiği gibi siparişlerin 30 Aralık tarihi itibari ile teslim edileceği açıklandı.

Galaxy S7 Edge’de Kampanya Var!

Yeni renk seçeneğini satın alanlar için üstelik hediye de var. Gear VR için çok yüksek oranlarda indirim yapılacağı ve kişiler bu cazip teklifle birlikte Galaxy S7 Edge + VR imkanına sahip olabileceği belirtildi.

Bu yenilikler ile birlikte Galaxy S7 Edge için çok zengin seçenekler sunuldu ve Samsung şartları kendi lehine oldukça iyileştirmiş durumda. Bu açıdan mevcut yenilikler ile birlikte Samsung’un daha yüksek satışlara ulaşabileceği mümkün.