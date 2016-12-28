Siyah Galaxy C9 Pro Görüldü! İşte Özellikleri

Galaxy C9 Pro ile ilgili bugüne kadar pek çok farklı bilgi sızdırılırken yeni model hakkında gelen son detaylar özellikle yeni rengi gözler önüne serdi. Yapılan sızdırmalar sayesinde teknik özellikler ve farklı renk versiyonları ile ilgili pek çok farklı bilgisini öğrenebildiğimiz Galaxy C9 Pro önümüzdeki dönemlerde altın ve pembe renginin yanı sıra siyah da renk seçenekleri arasında olacak.

Siyah Renk Görüntülendi!

Yapılan son sızdırmalar telefonun siyah rengi ile görüntülenmesini sağlarken siyah renklerin oldukça ilgi çektiği son dönemlerde Samsung tarafından piyasada oldukça ilgi görmesi beklenen Galaxy C9 Pro’da da böyle bir renk seçeneğine yer vermesi dikkat çekiyor. Telefon için yapılan sızdırmanın yanı sıra teknik özelliklerin de şöyle olması bekleniyor;

1080 x 1920 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran

6.9 mm'lik ince metal gövde

Qualcomm Snapdragon 653 yonga seti

64 GB'lık dahili bir depolama alanı

256 GB'a kadar bir hafıza kartı desteği

Android 6.0 işletim sistemi

Parmak izi sensörü

Çift SIM kart desteği

4000 mAh batarya

Telefon için yapılan son sızdırma ve Galaxy C9 Pro siyah rengi ise şöyle;