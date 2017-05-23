Geçtiğimiz günlerde iPhone cihazlarda yerini alan Google Asistan'ı Siri'nin açmasını isteseniz size muhtemelen yardım etmeyecektir.

Siri artık tek başına değil. Onun da rakipleri var. iPhone'da yer alan Google Asistan, tam olarak Siri'ye rakip olmaya geldi. iPhone'a gelen Google Assistant, Apple'ın donanımdan en az Google Pixel'da olduğu kadar etkileyici görünüyor. Elbette ufak tefek kusurları var. Google Asistan'ı kilit ve giriş ekranında olduğu telefon telefonunuza dokunmadan açamıyorsunuz.

Yani öncelikle uygulamayı açmanız giriş yapmanız gerekiyor. Çünkü Apple, rakip sesli asistana geçiş vermiyor. Google Asistan'ı iPhone'a dokunmadan herhangi bir ekranda açmanın tek bir yolu var oda ironik ancak Siri'ye Google Asistan'ı açmasını söylemeniz gerekiyor. Bu gerçekten büyük bir ironi.

Belki Siri'yi kırabilir. Bir teknoloji severin yaptığı testte Siri bu isteği yerine getirmiyor. Bununla birlikte yanlış anladığı söyleniyor aslında bu yanlış anlamanın kasıtlı olup olmadığı ise bilinmiyor. Siri, belki de rakiplerinin gerisinde kalıyor olabilir.

Peki sizce Google Asistan, Siri'nin yerine geçer mi?