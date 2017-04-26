WhatsApp'a beklenen Siri özelliği nihayet geldi. Yeni güncellemeyle birlikte artık WhatsApp'a gelen mesajlar Siri tarafından sesli olarak okunabilecek.

Apple cihazların kişisel asistanı olan Siri, normalde uygulamalara erişmiyordu. Uygulamara giriş yetkisi yoktu. Ancak yapılan son güncelleme ile birlikte Siri aracılığıyla artık WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanmanız mümkün olacak.

Görüşünüşe göre sürüş için akıllı telefonunuzu kullanmaya yardımcı olmak için yeni özellik iOS cihazlara geldi. Yapmamız gereken tek şey bir cümle telaffuz etme yeteneğidir.

Siz Siri'ye son WhatsApp mesajını okuyun dediğinizde sizin için kişinin adı yada telefon numarasını söyleyerek gelen mesajı okuyacaktır. Bununla birlikte sizde Siri aracılığıyla mesaja cevap verebilirsiniz.

Siri ayrıca arkadaşlarımızı arayabilir

Siri aracılığıyla istediğiniz kişiyi arayabilir ve görüntülü arama yapabilirsiniz. Android akıllı telefon sahibi olanlar için de şunu diyebiliriz Siri güncellemesinden sonra rakipleri de birşeyler yapabilir.

Yeni güncelleme ile birlikte kolayca klavyedeki kelimeleri yazmak zorunda kalmadan mesajınızı istediğiniz kişiye iletebilirsiniz. Ayrıca en az iOS 10 yüklü olması gerekiyor. WhatsApp son sürümün yüklü olması lazım. Elbette bunun için App Store üzerinden WhatsApp'ı güncelleyebilirsiniz.

Siri'ye WhatsApp'tan mesaj gönder dediğiniz zaman karşınıza aşağıdaki gibi bir bilgi ekranı çıkıyor.

Kime mesaj göndermek istediğinizi söyledikten sonra ne söylemek istediğinizi de söyledikten sonra Siri mesajı göndermek için sizden onay istiyor.

WhatsApp'ı iPhone ve iPad cihazlarınıza indirmek için buraya TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Peki siz WhatsApp'ın yeni Siri özelliğini için ne düşünüyorsunuz?