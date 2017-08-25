Apple Siri'nin sesinin daha doğal olacağını doğruladı. Bunu başarmanın nasıl bir yol izlediğine ilişkin ayrıntılı bilgi yayınladı.

iOS 11 önümüzdeki ay yeni iPhone modellerinin yanı sıra uygun cihazlar için piyasaya sunulacak ve onunla bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getirmesi bekleniyor. Buna yeni bir Kontrol Merkezi, App Store yeniden tasarımı, Apple Haritalar'daki iyileştirmeler ve daha akıllı bir Siri asistanı da dahildir. Şimdi, Apple, Siri'nin daha akıllı olmamasını değil, aynı zamanda robotik sesi, daha insana benzer bir sesle konuşmaya, iOS 11'in kullanıma sunulmasıyla teyit edeceğini doğruladı.

Apple, bunun nasıl başarıldığına dair bazı şeyler yayınladı ve yeni Siri Sesini elde etmek için bir çok mühendis ve derin bir öğrenme algoritması aldı. Apple iOS 11 ile Siri'nin seslerinin daha doğal, pürüzsüz olduğunu ve daha fazla kişiliğe sahip olduğunu iddia ediyor.

"iOS 10'dan başlayarak iOS 11'de yeni özelliklerle devam ederek, Siri'nin seslerini derin öğrenme temelinde çözüyoruz, ortaya çıkan sesler daha doğal, pürüzsüz ve Siri'nin kişiliğinin parlamasına izin veriyor" diyor Apple.

Makale, bunun gerçekleştiği süreci ayrıntılı bir şekilde irdeliyor ve geliştiriciler bunu bir hazine deposu olarak kabul edebilirken, son kullanıcılar, teknik rapora Tablo 1'in sonunda çıkan sesli klipleri dinleyerek farkın keyfini çıkarabilirler.

iOS 11 ile Siri şimdi cümleleri İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Mandarin ve Almanca'ya çevirebilecek. Ve sadece çeviri konuşmak değil, aynı zamanda cihazınızda görüntüleyecektir. Beta sürümünde, yalnızca İngiliz İngilizcesi veya Hint İngilizcesi dil seçenekleriyle değil, Amerikan İngilizcesi ile çalışır ancak belki de final sürümü bu özelliği etkinleştirebilir.

Siri ayrıca, mesajlardaki birisi "Neredesin?" Sorusu sorarsa, Siri de gelişmiş bir bağlam duyarlılığı elde ediyor. Bulunduğunuz yeri klavye önerisi olarak sunabilir. Yeni bir görsel arayüz de var ve Siri hakkında daha fazla söylenti bulunan etkinlikte açıklanacak. 12 Eylül'de etkinlikte açıklanacak.