iPhonle'ların güvenlik konusundaki zayıf noktalarından biri olan Siri yine affalladı. Peki Siri bu kez neyi mi yanlış yaptı dersiniz?

Apple'ın popüler telefonları iPhone'lar güvenilir olmasıyla dikkat çekiyor ancak son zamanlarda Siri git gide affallıyor. iPhone'ların güvenlik konusunda belki de en zayıf noktası Siri. Kilitli bir iPhone'da bir kişinin Hücresel Veri seçeneğine erişmesine izin veren Siri ile ilgili yeni bir iOS hatası keşfedildi. Bu iPhone'unuz kilitli olmasına rağmen komut vermenize olanak sağlıyor olmasıyla ortaya çıktı. Bir kişi iPhone kilitliyken hala hücresel veri seçeneğini Apple'ın sanal asistanı Siri aracılığıyla etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliyor.

Normal şartlarda bu Siri'nin çalışma yapısına aykırı birşey. Henüz başka uygulamaları açıp açmadığı bilinmiyor. Ancak biz denediğimizde kilidi açmamızı istedi. Bir reddit kullanıcısı, kilitli bir iPhone'da Hücresel Veri seçeneğine erişim sağlayan bir Siri hatasını keşfetti. Bir iPhone kullanıcısıysanız, Siri'yi başlatıp mobil verilerini açıp kapamak için geçiş yapacak "Hücresel Veri" diyebilirsiniz.

Peki siz Siri'nin uygulamalara izin vermesi için ne düşünüyorsunuz?