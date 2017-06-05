iOS 11 ile iPhone kullanıcıları daha kullanışlı özelliklere sahip olacka. Bununla birlikte daha arkadaş canlısı bir Siri bekleniyor.

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2017, 5 Haziran Pazartesi günü San Jose'de başladı. Cupertino tabanlı teknoloji devi geleneksel olarak yıllık olayında iOS, macOS, watchOS ve tvOS çevresindeki yazılım güncellemelerini duyuruyor.

iOS 10'dan sonra Apple üçüncü parti yapımcılara Siri'yi uygulamalarına entegre etme seçeneği sunmaya başladı fakat bu fırsat sadece birkaç uygulama kategorisi ile sınırlı kaldı. Geçtiğimiz hafta buna WhatsApp eklendi.

Görünüşe göre iOS 11 ile birlikte bu engel ortadan kalkacak ve kullanıcılar Siri aracılığıyla diğer uygulamaları da kullanabilecek. Mesajlaşma, Fotoğraf, ödeme, sürüş paylaşımı, araç içi eğlence uygulamaları Siri ile entegre hale gelebilecek. Fakat ilerde bu kategoriye daha fazla uygulamanın dahil edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Yapılacak olan WWDC yapımcı konferansında Apple'ın bu konuyu detaylı bir şekilde açması beklentiler arasında.

Siri daha güçlü olacak!

Reuters'in haberine göre Apple'ın Siri'si eskisine nazaran çok daha iyi olacak. Piyasada kendisiyle rekabete giren kişisel asitanları geçmek için Apple'ın yapamayacağı birşey yok.

Peki siz Siri'yi sık sık kullanıyor musunuz?