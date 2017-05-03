Apple'ın akıllı asistanı Siri, yine hayat kurtardı. Bu kez alabora olmuş batmaya başlayan gemiden balıkçıların hayatını Siri kurtardı..

Kimi zaman eğlenceli olan kimi zaman sürüş zamanında kimi zamanda zor anlarımızda yardıma koşan Siri, son zamanlarda insanların hayatını kurtarmasıyla gündem oluyor. Siri büyük rollerle ön plana çıkmaya devam ediyor. Siri, gittikçe hayat kurtarıyor. Bu sefer alabora olmuş ve batmaya başlayan gemiden balıkçıların da hayatını kişisel asistan Siri kurtardı.

Siri, piyasada yer alan çoğu asistana göre en iyisi. Yapay zekasının başarılı olmasıyla ön plana çıkan Siri, 3 balıkçının hayatını kurtardı. Geçtiğimiz Mart ayında 4 yaşındaki bir çocuk Siri aracılığıyla annesinin hayatını kurtarmıştı. Bu kez üç balıkçıyı ölümden kurtardı.

Üç balıkçının anlattığına göre kıyıdan 4 km uzakta balık tutuyorken 18 metrelik gemilerinin şiddetli dalgalara karşı dayanamadığını ve parçalanarak su almaya başladığını söylediler. Geminin su almaya başlamasıyla birlikte kurtulmak için 911 ekiplerine haber vermeye çalışan balıkçı, elinin ıslak olmasından ve telefonun ıslanmasından dolayı servisi arayamadı. Tamda bu sırada Siri, devreye girdi. Sesli komutları sayesinde acil servisi aramayı başaran balıkçılar bu sayede kurtuldu. iPhone 7'nin suya karşı direnci ve yetenekli Siri birkez daha başarısıyla gündem oldu.

Peki siz yaşanan bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?