2017 yılının en çok izlenen 10 filminden 6'sı yerli olduğu belirlendi...

2017 yılından geriye kalan 46 haftada salonlara 58 milyon 680 bin 14 seyirci gelirken, en çok izlenen ilk 10 filmin 6'sının yerli filmlerden oluştuğu belirlendi. Inpress'in Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre geçen senenin 46 haftasında 48 milyon 325 bin 641 bilet satışı yaparken, bu senenin aynı döneminde yüzde 21 artışla 58 milyon 680 bin seyirci salonları doldurdu. Diğer yandan yılbaşından bu yana medyaya 351 bin 731 sinema haberi yansıdığı tespit edildi.



Seyircinin tercihi komedi filmleri …

Komedi filmleri, bu sene de izleyici tarafından büyük ilgi görürken Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 5 isimli filmi 7 milyon 437 bin 50 izleyiciyle Türkiye'de bugüne kadar en fazla izlenen sinema filmi olarak dikkat çekti. Ayrıca Çalgı Çengi İkimiz, Olanlar Oldu, Kolonya Cumhuriyeti ve Yol Arkadaşım isimli yerli yapımlarında bu yıl en çok izlenen ilk on film arasında yer aldığı tespit edildi. Gösterimde olduğu üçüncü haftasında 2,3 milyon seyirci sayısını aşan Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi Ayla’nın da daha şimdiden gişeye damgasını vurduğu belirlendi.

Siz hangi sinema filmini severek izlediniz?