2016 yılı genelinde sinema sektöründe pek çok farklı film yer alırken en çok kazanan yabancı oyuncuların da sıralaması yapıldı.

2016 yılı Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de oldukça etkin bir şekilde geçti. Beyazperdeye giriş yapan ve vizyonda haftalar boyunca kalan pek çok önemli yapım yıla damga vurmaya başarırken bu filmlerde oynayan oyuncular yüksek gelir elde etmeyi başardı.

Kim Ne Kadar Kazanıyor?

Oyuncuların gelirleri üzerinden yapılan araştırmalarda en çok kazanan ilk 10 oyuncu için sıralama yapıldı. Listenin ilk sırasında ise Scarlett Johansson yer aldı. Rol aldığı filmlerde oldukça dikkat çeken ve ilgi uyandıran Scarlett Johansson, bu sayede ilk sırada yer alarak bu konuda iddialı olduğunu gösterdi. Listenin devamı ise şu şekilde

1. Scarlett Johansson – 1.2 milyar dolar

2. Chris Evans – 1.15 milyar dolar

3. Robert Downey Jr. – 1.15 milyar dolar

4. Margot Robbie – 1.1 milyar dolar

5. Amy Adams – 1.04 milyar dolar

6. Ben Affleck – 1.02 milyar dolar

7. Henry Cavill – 870 milyon dolar

9. Felicity Jones – 805 milyon dolar

10. Will Smith – 775 milyon dolar

Türkiye'de yapılan araştırmalarda ünlü aktörlerin gelirleri bu rakamların çok çok altında. Benzer şekilde dünyanın pek çok farklı yerinde ünlü isimler bu rakamların çok daha altındaki bir fiyat ile çalışmak durumunda. Fakat dünyaca tanınan olan ve milyonlarca takipçisi bulunan ünlüler oynadıkları her filmde yüksek bir gelir elde etmeyi başarıyor.