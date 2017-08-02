Genellikle kadınların vazgeçilmezi olan sim saçlardan elbiselerden sonra telefon kılıflarına taşındı. Ancak piyasadan toplatılıyor.

Simli iPhone kılıfların kadınların gözdesi. Doğrusu sadece iPhone kılıflarda değil diğer tüm telefonların kılıflarında simli süslü püslü gözde oluyor. Simli iPhone kılıfları deride farklı sorunlara ve tahrişe yol açtığı için piyasadan toplatılıyor. Genellikle akıllı telefonlarımızı darbelere karşı korumak için kullandığımız kılıflar koruyucu özelliği kadar farklı tasarımıyla görsellik açısından büyük bir öne taşıyor. Genellikle kadın kullanıcılar arasında simli kılıflar bir hayli popüler.

Fakat görünüşe göre simli telefon kapları sağlık için tehdit olabiliyor. MixBin firmasının iPhone cihazlar için tasarladığı kılıflar sıvıyla birlikte simlerin hareket ettiği kılıflar sağlığa zararlı olması nedeniyle toplatılıyor.

Şimdiye kadar 19'u ABD'de olmak üzere 24 sağlık sorunu yaşayan kişi tespit edildi. Sözü edilen vakalarda derinin tahriş olmaması bununla birlikte sıvının sızması sonucunda cildinde yanık oluşanlarda var. Sözünü ettiğimiz bu kılıflar aslında tüm dünyada satılıyor.

Peki siz süslü püslü kılıfları nasıl buluyorsunuz?