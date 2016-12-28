Siber Saldırılarda 2017'de Beklentiler Ne?

Pek çok farklı sosyal medya sitesine yapılan saldırılar sonucunda milyonlarca kullanıcının hesabının ele geçirilmesi siber saldırılara karşı ne kadar savunmasız olunduğunu da gözler önüne serdi. İnternette popüler olan ve milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dev markaların dahi güvenlik duvarı konusunda sınıfta kalması hükümet nezdinde bu durumun daha da tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Öyle ki hükümetler tarafından kullanılan sistemlerde güvenliği geçmek çok daha kolay.

Siber saldırıların 2017 yılında nasıl olacağı ve hangi etkilerinin yaşanabileceğine yönelik yapılan tahminlerde yine benzer senaryolar var. Akıllı telefon ve mobil işletim sistemleri üzerine yoğunlaşacak olan siber saldırıların kullanıcı verilerine ya da ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşma noktasında daha başarılı olacağı tahmin ediliyor. Artarak devam etmesi beklenen siber saldırılarda önemli olan en önemli detay hükümetlerin ya da bireysel olarak tüm kullanıcıların bu saldırının farkında olması ve gerekli önlemi alabilmesi.

Ne Kadar Hazırız?

AB Genel veri koruma yönetmeliği kapsamında 2017 yılı dahilinde önemli çalışmaların yapılması beklenirken benzer çalışmalar için şu anda Türkiye'de herhangi bir hareketlilik yaşanmıyor. Her ne kadar son günlerde yapılan açıklamalar ile birlikte özel bir ekibin kurularak Türkiye'nin siber çalışmalarında destek sağlayacağı ifade edilse de ekibin kurulması, aktif bir şekilde çalışmaya başlaması için 2017 yılı oldukça erken olabilir.