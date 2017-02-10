Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayın aynısı dün akşam yine yaşandı. 1 yıllık sevgilisinden ayrıldığı söylenen genç canlı yayında intihar etti.

Geçtğimiz ay Erdoğan Ceren, intihar etmişti. Ve o görüntüler Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturmuştu. Dün akşam ise 18 yaşındaki Oğuzhan Kaloğlu kız arkadaşından ayrıldıktan sonra bunalıma girerek Taladro şarkısını dinledikten sonra intihar etti. Erdoğan Ceren'de Taladro dinlerken intihar etmişti. Bunların ardından rap şarkıcısı Taladro'ya herkes mesaj atmaya başladı.

Canlı yaynda pompalı tüfekle intihar eden genç hayatını kaybetti. Ses duyulduktan sonra odaya gelen annesinin feryadı ise izleyenlerin yüreğini yaktı. Genç çığlıklar atarak yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı..

Ne yazık ki son zamanlarda Facebook'un canlı yayın servisi pek iyi haberler ile karşımıza çıkmıyor. İntihar etmeden önce ise Oğuzhan Kaloğlu'nun son sözleri ‘Bizim aşkımız bitmiş bende sözümü tutuyorum ve bitiyorum. Ben sen değilim hoşçakal, elveda Neslihan Kaloğlu. Allah’a emanet olun hepiniz’ oldu. Videonun içeriği şiddet dolu olduğu için burada paylaşmak istemedik..

Facebook canlı yayında artan intiharlar hakkında ne düşünüyorsunuz?