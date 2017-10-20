ABD Senatörleri, Apple'ı terletecek o soruyu yöneltti...

Çin hükümeti VPN hizmetlerini tamamen engellediğini açıklamasından sonra Apple, App Store'dan bütün VPN uygulamalarını kaldırmıştı. Çin'de çalışan VPN uygulamalarının bile App Store'dan kaldırılması, Apple'ın Çin'deki ürün satışları için hükümet ile ters düşmemek olduğu yorumlanmıştı.

Bugün iki ABD'li senatör Apple'ın CEO'su Tim Cook'a mektup yolladı. Senatörler mektupta;Apple'ın Çin App Store'undan neden VPN uygulamalarını kaldırdığını sordu. Senatör Patrick Leahy ve Ted Cruz, 17 Ekim'de gönderdiği açık mektupta ifade özgürlüğüne ve internette gizliliğine önem verenlerin kullandığı VPN'i kullanmalarını engellemenin yanlış olduğunu bildirdi.

Tim Cook, daha önceki sohbetlerinde Çin'de neden VPN uygulamalarını kaldırdınız sorusuna; "Çin'deki VPN uygulamalarını kaldırmamayı tercih ediyoruz ve diğer ülkelerde yaptığımız gibi, bu hamlemiz de yasalara uyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Apple'ın senatörlere nasıl cevap vereceği henüz bilinmiyor. Bakalım Apple, üst makamlardan gelen soruya nasıl bir cevap verecek?