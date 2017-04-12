Japon oyuncak firması tarafından üretilen Bandai efsanesi 20 yıl sonra geri döndü.

Sanal oyuncak yada sanal hayvan ile oynayarak keyifli anlar geçirdiğimiz aşikar. Japon oyuncak firması Bandai, Türkiye'de sanal bebek ya da sanal hayvan olarak bilinen Tamagotchi'yi 20 yıl sonra yeniden piyasaya sürdü.

20 yıl öncesinin efsanesi bir 'sanal bebeğe' sahip olmadıysanız şanslısınız. Şimdi Türkiye'de çocuklar arasında fırtına estiren efsane oyuncak geri döndü.

1996 yılında Bandai Namco'nun bir yan kuruluşu, Tamagotchi'nin piyasaya sürülmesi ile oyun dünyasını değiştirdi. O günden bu yana, küçük el dijital hayvanı, oyuncak meraklıları ve koleksiyoncular arasında kült statüsü kazanmak için devam etti.

Şimdi, firma efsanevi yumurta biçimli bilgisayarı orijinal biçiminde yeniden piyasaya sürdü. Özgün bir stile sahip olan oyunun piyasaya sürülmesinden itibaren 20 yıl içinde cihazda bazı değişiklikler oldu.

Sanal bebekolan Tamagotchi, dünya genelinde 76 milyon sattı. Karakter tasarımına sadık kalan firma bazı değişiklikler yaptı. Bununla birlikte yeni sanal bebeklerin boyutu eskisine oranla daha küçük olup yumurta şeklindeki oyuncaktaki dijital hayvanını 'doğumdan' itibaren büyütmeye çalışıyor. Eğer sanal bebeğin bakımını ihmal ederseniz sanal bebeğinizin yaşamı sonlanıyor. Ayrıca yeni nesil Tamagotchi'ler ayrıca yazılı mesaj gönderebiliyor.

Şuan için hali hazırda sanal bebekler Japonya'da piyasaya sürülüyor. Umuyoruz ki ülkemizde de en yakın zamanda satışa çıkar. Sanal bebeklerin fiyatı 14 dolar.

Peki sizin hiç sanal bebeğiniz oldu mu?