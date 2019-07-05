Samsung, minimum bilgi işlem gereksinimi olan kullanıcılara yönelik yeni bir tablet piyasaya sürdü.

Hiçbir ihtişam olmadan ilan edilen Samsung , Galaxy Tab A 2019'u bugün 8 inç boyutunda açıkladı.

Samsung, en yeni ve en ucuz Android tableti olan Galaxy A (8.0) 2019'u bugün resmi olarak açıkladı. Bununla birlikte orga segment kompakt bir boyuta sahip tabletten fazla birşey beklemeyin. Gayet mütevazı tasarımı ve teknik özellikler içeriyor. En azından ucuz olmasını bekliyoruz.

345 gram ağırlığında metalik bir tasarıma sahip ve 8 inçlik ekranın boyutunu daha az çerçevelerle destekliyor. Bu ekran 16:10 en boy oranına sahip, video tüketimi ve oyun oynamak için mükemmel olan 8 inç, 1280 × 800 TFT ekran. 5,100 mAh pil, microUSB ve çift hoparlör de var.

Deneyime güç veren Android 9 Pie, 2GB RAM, 32GB depolama alanı (512GB'a kadar microSD ile) ve dört çekirdekli 2.0GHz işlemcidir. Samsung burada tam yonga setini belirtmiyor, ancak önceki bir rapor bunu Snapdragon 429 olarak gösteriyor.

Galaxy Tab A (8.0) 2019'daki teknik özellikleri bir 8MP arka kamera ve 2MP ön kamera yer alıyor. Samsung, yazılımdaki çocuk dostu bir arayüze sahip bir “Çocuk Evi” modunu da ekledi. Tableti alanlara, tablet ile birlikte iki aylık ücretsiz YouTube Premium ve üç aylık ücretsiz Spotify Premium verilecek. Ne yazık ki, Samsung Galaxy Tab A (8.0) 2019 tabletin fiyatı ne zaman piyasalarda olacağı henüz açıklanmadı.