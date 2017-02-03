Samsung Pay hizmeti marka ayrımı olmaksızın her Android cihazlarda kullanılabilecek. Peki Samsung Pay ödeme sistemi nedir? Samsung'un ödeme sistemi ne işe yarar?

Güney Koreli şirketin hazırlamış olduğu Samsung Pay uygulaması sayesinde çevirimiçi alışveriş yapabileceksiniz. Bununla birlikte Samsung'un yeni ödeme hizmeti Pay Mini'den yararlanmak için cihazınızın Android 5 Lolipop ve üzeri bir sürümde olması gerekiyor. Bunun yanında akıllı telefonunuzun ekran çözünürlüğünün ise minumum olara 1280 x 720 piksel olması gerekiyor. Ayrıca buna ek olarak Pay Mini ile Samsung Pay üyeliğine sahip olan yaşam tarzı uygulamalarını da hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Samsung ile ortak bir şekilde çalışan yerel çevirimii hizmetler ile iletişim kurulabilecek bir Shopping adında özelliğin de uygulamaya eklenmesi bekleniyor. Bununla birlikte Samsung'un mobil ödeme sistemiyle ilgili farklı bilgiler de bulunuyor.

Bununla birlikte ortaya çıkan rapora göre American Express, Samsung Pay'ın başlatma ortağı olacak olup ayrıca kredi kart endüstrisinde büyük devler ile çalışacak. MasterCard ve Visa ile işbirliği yapılması beklentiler arasında. Android 7'ye cihazlarını güncelleyen kullanıcılar Samsung Pay uygulamasını açtıklarında karşılarında "Ödemelerin geleceği çok yakında!" diyen bi pencere ile karşılaştı.

Peki siz Samsung'un yeni ödeme sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?