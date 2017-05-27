Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir telefonu TENAA açıklarında onay aldı. Teknik özellikleri ve dış görünümü ortaya çıkan telefonun özellikleri haberimizde..

Görünen o ki Samsung, eski eski çevirme telefonlarını bir kez daha piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz şu anda adlandırılmamış ancak SM-G9298 model numarasıyla birlikte geliyor. Ancak telefonun Folder serisine ait olduğu düşünülüyor.

Hergün sızdırılan haberler ile karşınızdayız. Bugün bir yenisiyle daha karşı karşıya kaldık. Bu günkü sızıntının konusu ise Samsung'un TENAA onayı alırken görünen yeni Folder serisi akıllı telefonu göründü. TENAA onayı alan telefon SM-G9298 model numarasıyla karşımıza çıkıyor. Samsung markalı yeni bir kapaklı telefonu listelendi bununla birlikte telefonun Folder serisinin yeni üyesi Galaxy Folder 3 olduğu düşünülüyor.

Peki sızdırılan yeni Galaxy Folder 3 hangi özelliklerle listelendi?

5 inç boyutundaki telefonun Full HD çözünürlüğünde iki ekrana sahip olduğu görülüyor. Galaxy Folder 3'ün ayrıntıları tam olarak netleşmemiş olsa da orta segment bir işlemci 3 GB RAM ve 32 ROM ile gelmesi muhtemel. Aynı zamanda Android O ile geleceği tahmin ediliyor. Kamera özellikleri bakımından daha üstün bir seviyede olması beklenen telefonun son olarak Güney Kore ve Çin'de satışa çıkması bekleniyor.

Peki siz yeni telefon için ne düşünüyorsunuz?