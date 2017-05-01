Tizen gelişmeye devam ediyor. Samsung'un işletim sisteminin yeni cihazlarda test edildiği ortaya çıktı.

Ezberci görünüyor ama Samsung'un iki yeni planı var. Samsung'un işletim sistemi yeni cihazlarla birlikte gelişiyor diyebiliriz. Galaxy S8 ve S8+'ın tanıtım etkinliğinin gerçekleştirilmesi bununla birlikte satışlarının başlamasından sonra Samsung, rotayı haliyle diğer projelerine çevirdi. Güney Koreli teknoloji devinin yakın zamanda yeni nesil Note modeliyle birlikte kendi işletim sistemi olan Tizen'in yeni versiyonuyla donanmış Z4 modeli bulunuyor.

Samsung, eğer Tizen'i kullanırsa dengeleri değiştirecek ve mobil pazarda tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başaracak. Bu yıl tanıtılacak olan telefonda Tizen 3.0'ın yer alma ihtimali oldukça yüksek. Yeni işletim sisteminin kullanıcılara hızdan taviz vermemesi bekleniyor. Telefon ayrıca akıllı saat ve televizyonlarda da etkileyici olacak. Aynı zamanda Samsung'un Tizen'deki güvenliğini daha ciddiye alması da bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan rapora göre Tizen işletim sisteminin güvenlik açıkları ile dolu olduğuna yer verilmişti. Samsung, dolayısıyla bu kötü şöhretinden kurtulmalı.. Tizen'in mobil pazarda güçlü bir rakip olabileceğini düşünmek şuan için biraz zor. Ancak Samsung, güncel API'lar ile donatıp düşük maliyetli cihazlarına sunma politikasından vazgeçerse belki Tizen, mobil pazarda rakip olabilir. Genel olarak bakarsak, Samsung'un Tizen'de yararlı gelişmeler kaydettiğini görmek güzel ama yazılımın mobil sürümünün temel kullanılabilirlik ve uygulamalar gibi konularda hala Android ve iOS'un gerisinde kaldığını unutmamalıyız.