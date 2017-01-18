Samsung'un patronu Jay Y. Lee tutuklama emri kararı için hapishanede bekliyor.

Bu haftanın başında özel savcılar Güney Kore'deki bir mahkemeden Samsung'un şefi Jay Y. Lee'ye tutuklama çıkardı. Araştırmacılar, Güney Kore başkanı ve onun ortaklarıyla ilgili rüşvet, yolsuzluk iddialarına bakıyor. Bu sabah Lee, mahkemeye tekrar çıktı. Ardından tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Lee, tutukluluk halinin kabul edilmesi halinde hapishanede kalacak aksi halde serbest bıraklacak. Lee, rüşvet, para aklama gibi suçlamalardan yargılanıyor. Lee'nin Güney Kore Başkanı ile yakın arkadaşlığı olduğu bununla birlikte 36 milyon dolarlık rüşvet teklif ettiği de iddia ediliyor. Samsung'u etkileyen bu konu hakkında Lee, basına herhangi bir açıklama yapmadı. İfade verdiği ilk gün böyle bir olay ile gündeme geldiği için sadece özür dilemişti. Lee, tüm suçlamaları reddetti. Lee'nin avukatı ise mahkemenin akıllıca bir karar vereceğini umuyoruz sözlerini kullandı.

Samsung'un avukatları, Lee tarafından yapılan bağışların karşılığında hiçbir zaman hükümetten ticari tercihlerde bulunmadığını belirtti. Savcılık, bu arada, Lee'nin tutuklanmasının yasayı ve adaleti korumak için gerekli olduğunu ve tutuklu olmasının soruşturmayı etkileyeceğini söyledi.

Peki sizce Lee, tutuklanır mı?