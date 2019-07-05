Samsung, bu yılın aynı dönemine göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde faaliyet karında yüzde 56 düşüş öngörüyor.

Samsung Electronics Cuma günü yaptığı açıklamada, faaliyet karının zayıflayan bir yonga piyasası karşısında bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56'ya düşeceğini tahmin ettiğini belirtti.

Samsung, ikinci çeyrekte faaliyet karında % 56 düşüş gösterdi. Samsung'un ikinci çeyrek karı yıllık bazda% 56 düştü, bugün şirketi uyardı. Şirket 6.5T Korece'nin (5.6B $) kazandığını bildirdi. Doğruysa, şirketin rehberliği genellikle olduğu gibi, bu, bir önceki yılın aynı dönemine ait karının düşmesine neden olur.

Samsung Electronics Cuma günü yaptığı açıklamada, faaliyet karının zayıflayan bir yonga piyasası karşısında bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56 düşüş yaşaması bekleniyor. Gelirlerin yüzde 4,2 oranında düşmesi bekleniyor. Samsung, bu ay sonunda kesin sonuç bildirecek. Kesin ve net bilgiler elimize ulaştığında burada yine sizlerle paylaşacağız.