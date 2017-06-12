Samsung'un Knox servisi yeni Secure Folder uygulaması nihayetinde yayınlandı.

Kullanıcılara güvenli ve özel bir alan sunmak için Samsung, uygulamasını Google Play'de kullanıcılara sundu. Güvenlik klasörü uygulaması fiktri kullanıcıya güvenli ve özel bir alan olarak hizmet etmesi adna sunuldu. Bununla birlikte gizlilik ve güvenlik katmanını arttırırken daha kolay kullanışlı hale getiriyor. Secure Folder ile dosyalarınızı ve uygulamalarınızı "Taşınabilir Klasöre Taşı" tıklatarak kaydedebilirsiniz. İçeriği "Dosyaları ekle" seçeneğiyle içe aktarabilir veya içe aktarabilirsiniz.

Güvenli Klasör'ü daha da güvenli hale getirmek için, kilitlemek için bir PIN, biyometrik kilit, desen veya şifreyi daha kullanabilirsiniz. Bu, dosyalarınıza, verilerinize, uygulamalarınıza ve fotoğraflarınıza erişebilen tek kişi olduğunuz anlamına gelir. Secure Folder, Samsung tarafından geliştirilen resmi yazılımlarda çalışır. En yeni Android cihazında çalışır ve çalışması için bir Samsung hesabı gerektirir.

Bilmeyen kullanıcılar için Secure Folder, en yeni Samsung telefonlarındaki meraklı gözlerden gizli bilgileri saklamanıza olanak sağlayan bir uygulamadır. Dosyaları, uygulamaları, notları, resimleri ve daha fazlasını depolayabilirsiniz. Biyometrik doğrulama yöntemiyle koruma sağlanabiliyor.