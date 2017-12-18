Samsung'un çerçevesiz orta düzey özelliklere sahip akıllı telefon modeli Galaxy S8 2018 sızdırıldı...

Resmi Galaxy S8 (2018) resimleri, popüler Hollandalı web sitesi Galaxyclub tarafından sızdırıldı. Samsung'un tanıtımını yapmaya hazırlandığı orta düzey akıllı telefon modeli farklı renklerde resmi görünümlü kılıdlarla beraber görüntüledi. Eğer bu görseller gerçekse, ki bu oldukça muhtemel bir olasılık cihazın arka kapağında parmak izi tarayıcının kameranın altına konumlandırıldığını göreceksiniz. Galaxy S8 modelindeki gibi kenarda değil.

Parmak izi sensörünün arkada olmasının nedeni tabiki de telefonun çerçevesiz ekran ile gelmesinden kaynaklanıyor. Bu olanak kısa süre önce sızdırılan cihaz klavuzu tarafından da doğrulanıyor.

Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8 Plus'ın (2018) sızıntı oranı arttıkça tanıtımının da yakınlaştığı anlaşılıyor. Galaxy A8 + (2018), beklendiği gibi 6 inçlik Super AMOLED Full HD (2220 x 1080 piksel) Sonsuzluk Ekranı sunuyor. Arkada, f/1,7 diyafram açıklığı ve OIS (optik görüntü sabitleme) özellikli tek bir 16 megapiksel kamera var. Ön tarafta ise 16MP ve 8MP'lik sensörlerden oluşan çift kamera var.

Telefonun ayrıca, 2.2GHz sekiz çekirdekli Exynos 7885 işlemci, 6GB RAM ve 64GB genişletilebilir bellek (256GB'a kadar) yer alıyor. Telefon, hızlı şarjlı 3500 mAh batarya ile güçlendirildi ve su ve toz direnci için IP68 sertifikasına sahip.

Siz Samsung'un yeni modelinde hangi özellikleri bekliyorsunuz?