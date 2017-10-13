Samsung CEO'su Kwon Oh-hyun istifa edeceğini duyurdu...

Samsung'un CEO'su ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun'un istifa etmeyi planladığı açıklandı. Duyuru bazı Samsung sevenlerini şok etti.

Samsung Electronics Co Ltd, Cuma günü yapmış olduğu açıklamada, "Mr. Chip" olarak da bilinen CEO ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun grup heyeti Jay Y.Lee'nin rüşvetten ceza aldıktan sonra teknoloji devi liderliğinde boşluğu doldurma konusundaki endişeleri derinleşerek yönetimden istifaa etmeyi planladığını açıkladı.

Samsung, Kwon'un istifasını ilan etmenin yanı sıra, güçlü hafıza çipi satışları sayesinde üçüncü çeyrek işletme kazançlarını da raporlandıracağını söyledi. Çiplere olan güçlü talebin de yıllık rekor seviyeye çıkması bekleniyor. Haziran ayında sona eren ikinci çeyrekte, yarı iletkenler 8 trilyon won (7,20 milyar dolar) kar elde etti.

64 yaşındaki Kwon, hayatının yarısını Samsung'da çalışarak geçirdi ve önümüzdeki Mart ayına kadar yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanlığını bırakmayacak. Ayrıca, diğer iki pozisyonunu da bırakmıyor. Samsung'un bileşenleri ve ekranları üzerinde yoğunlaşan işlerini yürütüyor. Şirket, yöneticiyi değiştirmek için kimlerin aday olacağını açıklamadı.



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