Samsung'un başkan yardımcısı Lee Jae-yong serbest bırakıldı...

Lee Jae-yong, babası Lee Kun-hee'nin kalp krizi sonrası vefat etmesinden sonra Samsung fiili olarak patron koltuğunda oturmaya başladı. 2014'ten şimdiye kadar Samsung Başkan Yardımcısı olan Lee Jae-yong, rüşvetten dolayı geçen sene yargılandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet verdiği iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Lee Jae-yong alınan karara itiraz etmişti. Lee Jae-yong'un itirazı bugün değerlendirildi ve serbest bırakıldı.

Üst mahkeme tarafından alınan bu karar yüksek mahkemenin itiraz etmesi ve Lee Jae-yong'un tekrardan tutuklanması bekleniyor.

Samsung'un 49 yaşındaki varisi Lee Jae-yong'un pek güzel günlerin beklemediğini söyleyebiliriz.





Bakalım Samsung'un bu davadan dolayı kurumsal kimliği zedelenecek mi?