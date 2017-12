Samsung’un çift kamera sistemi için patent başvurusu yaptığı öğrenildi. İşte yeni gelişmeler.

USPTO tarafından yayınlanan yeni bir patent başvurusu, Samsung'un gelecekteki cihazlar için çift kamera kurulumu düşünebileceğini ortaya koyuyor. Uygulama 2016 yılının Mart ayında geriye yaşansa da ancak geçtiğimiz günlerde paylaşıldı ve bu nedenle gecikmeli de olsa Samsung’un yaptığı patent başvurusu ile birlikte markanın hedeflerini öğrenebilirsiniz.

Patent Detayları Paylaşıldı

Patent başvurusu “Digital Photographing Apparatus and Method of Operating the Same” başlıklı ve iki kamera içeren sistemi gösteriyor. Sistemde temel olarak iki kamera ile görüntü çekilecek, ana görüntünün daha da zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda ikinci kamera ile çekilen fotoğrafta sahnenin yakınlaştırılmış görüntüsü alınacak ve iki kameradan hangisinin "ana görüntüyü" yakaladığını belirlemek için işlemci kullanılacak. Bu işlemcinin yeteneğine bağlı olarak da ana kameradaki sahne, ikinci kameradaki sahne ile desteklenerek daha iyi bir görüntü kalitesi elde edilecek.

Çift Kamerada Kalite Artıyor

Patent başvurusu, kamera ayarının video için de kullanıldığını ve tümleşik işlemcinin ana görüntüyü otomatik olarak değiştirebildiğini gösteriyor. Gerçekten de Samsung ana görüntüyü dinamik olarak video çekerken değiştirmeyi başarırsa, çift kamera teknolojisinde çok daha iyi yeniliklerin ve gelişmelerin bizi beklediğini söyleyebiliriz. İkili kamera sisteminin bir Samsung akıllı telefonuna gelip gelmeyeceği ve gelecekse de ne zaman geleceği bilinmiyor. Ancak yeni kamera sisteminin sunulması, mevcut telefonlar için durumu çok daha cazip hale getirecek.