Samsung'un CES 2017'de tanıttığı son ürünler, suya dayanıklı hoparlör ve portatif yazıcı oldu.

Samsung, farklı kategorilerdeki ürünlerini tanıtarak, oldukça zengin bir seçenek yaratmayı başardı. Güney Koreli şirket, su geçirmez taşınabilir bir hoparlör ile yine sektördeki dikkatleri üzerine çekti. IPX7 sertifikası bulunan ürün, böylece su kenarlarındaki müzik ihtiyacını da giderebilecek durumda. 8W hoparlör, Samsung'a göre 30 saate kadar müzik dinletebiliyor. 2,600 mAh batarya ile gelen hoparlör bu açıdan kullanım süresiyle de etkileyici.

Kablosuz, Portatif Yazısı!

Portatif kablosuz yazıcı ise Samsung’un diğer gözde ürünlerinden birisi. LG'nin uzun süredir beri piyasaya sunduğu ürünlerden çok fazla fark içermiyor. Fakat Samsung’un bu alanda yeni olduğunu söylememiz gerekiyor. Cihaz ile NFC veya Wi-Fi üzerinden akıllı telefonunuzdan çekilen fotoğrafları kolayca yazdırabilirsiniz. 16: 9 oranı özelikle fotoğrafların daha iyi bir ölçekleme ile basılmasını sağlar. Yazıcı ayrıca fotoğrafın çekildiği yer gibi bilgiler için fotoğrafınıza QR kodu ekleme seçeneği de sunar. Bu da Samsung’un sağladığı önemli detaylardan bir tanesi.

Fakat özelikle fuarda en çok sorulan soru: "Maliyeti ne kadar olacak?"

Ürün Fiyatları Açıklanmadı!

Samsung yaptığı tanıtımlarda etiket fiyatlarına hiçbir şekilde değinmedi. İki ürün de kendi alanında oldukça iddialı olmasının yanı sıra önemli özellikleri sunuyor. Bakalım ürünler için fiyatlandırma nasıl olacak.