Güney Koreli teknoloji devinin daha önce sadece söylentilerden ibaret olan yeni akıllı telefonu bugün sızdırıldı. Peki hangi özelliklere sahip olacak?

Orta segment telefonlarıyla ünlü olan Samsung'un yeni amiral gemisi için geri sayım başlarken Güney Koreli teknoloji devi farklı serileri için yeni cihazlar çıkarmayı da ihmal etmiyor. Bununla birlikte Samsung'un geçmiş ile günümüz arasında bir köprü olan kapaklı akıllı telefon ailesinin yeni üyesi bugün ortaya çıktı.

TENAA açıklarında onay alan W2018 telefonu serinin diğer telefonlarında olduğu gibi çift taraflı ekrana sahip. Çin'de gerçekleştirilecek tanıtım öncesinde yeni kapaklı akıllı telefon W2018 sızdırıldı. Sızdırılan görsellere yakından baktığımız zaman yeni kapaklı bir telefon görüyoruz.

Ekranlardan dış tarafta konumlandırılmış olanı normal Android arayzüne ek olarak Always-On Display özelliğini desteklerken iç ekranı ise eski kapaklı telefonlar gibi. Basit bir kullanıcı arabirimine sahip olan telefonda cihazın üst kısmında ortalanmış kamera sensörünün yanında bir adet çift tonlu LED Flaş yer alıyor. Bununla birlikte kamera sensörünün alt tarafında parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Çin pazarında satışa sunulacak olan yeni Samsung W2018'in bilinen teknik özellikleri arasında 4 GB RAM, 12 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera yer alıyor. 4,2 inç boyutunda olan telefon FullHD olup (1920x1080) çözünürlüğünde çift ekrana sahip olan telefon Snapdragon 821 yonga serine sahip.

Peki siz Samsung'un yeni telefonunu nasıl buldunuz?