Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir telefonu daha TENAA açıklarında onay aldı. Peki Samsung'un yeni kapaklı model olan telefonu hangi özelliklere sahip?

Samsung'un SM-G9298 telefonu iki ekran kullanıyor. Kapaklı olan bu telefonun ne zaman çıkacağı bilinmiyor olsa da bugün TENAA onayını aldı. Yeni amiral gemisi akıllı telefonuna odaklanan Samsung, görünen o ki yenilikler arıyor. Öyle ki artık akıllı telefonlardan bizde farklı birşeyler görmek istiyoruz. Samsung, rakiplerine göre daha yenilikçi birşeyler yapmak istiyor.

Samsung'tan çift ekranlı telefon!

Bugün onay alan SM-G9298 numaralı model Samsung telefon TENAA'da listelendi. Söz konusu bu telefonun en büyük özelliği ise çift ekran bulunduruyor olması. Eğer takip ediyorsanız biliyorsunuzdur LG ve Meiuzu'da arka kapağında ekran olan telefonlar üzerinde çalışıyor. Ancak Samsung'un kapaklı bir telefon üzerine çalıştığını görüyoruz.

Bununla birlikte, bunun henüz resmi olarak başlatılmamış bir cihaz olmasına rağmen şimdiye kadar fark edilmeyen biri değil. Aslında Samsung SM-G9298, FCC, TENAA ve hatta sızdırılmış görüntü formunda olmak üzere birçok kez görülüyor. Özellikle TENAA listesi, bir dizi spesifikasyonu teyit ettiği için bilgi verici olduğu kanıtlanmış bir listedir. Sonuç olarak ve önceki sızıntılardan ötürü, Samsung SM-G9298 hakkında daha fazla bilgi edinmek için çok az şey kaldı.

TENAA listesine göre Samsung SM-G9298, 4.2 inç ekrana sahip ve her ikisi de 1920 x 1080 çözünürlükten yararlanan iki ekranla birlikte geliyor. Samsung SM-G9298'de 4GB RAM, 64GB dahili bellek ve dört çekirdekli bir işlemci (2,15 GHz hızında) olduğu söyleniyor. Samsung SM-G9298 kameralar açısından, 12 megapiksellik arka kameraya ve 5 megapiksel öne bakan bir kamera ile birlikte geliyor.

Her ne kadar teknik açıdan cihazın ön tarafında konumlandırılmamasına rağmen, bunun bir çevirme telefon olmasının doğası gereği olduğunu düşünüyorum. Kullanıcının kendine dönük görüntüleri çekmeden önce telefonun kapağını açması gerekiyor. Dikkate değer diğer özellikler arasında 2.300 mAh pil, çift SIM desteği, 4G LTE desteği ve Android 6.0.1 (Marshmallow) yer almasıdır.

Peki siz kapaklı telefon modeli için ne düşünüyorsunuz? Demode mi oldu yoksa rağbet görür mü?