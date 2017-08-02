Samsung'un muazzam 88 inç Q9 TV'si BestBuy'da şu anda 20.000 dolarla piyasaya sürülecek.

Samsung, 20.000 $ 'a mal olan muhteşem bir 88 inç TV çıkarttı. Samsung, büyük ekranları seviyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Elektronik devi oyuncular için devasa 49 inçlik monitör üretmeyi planladıktan birkaç hafta sonra şirket şimdilerde etkileyici 88 inçlik bir ekranı öne çıkartan devasa yeni bir TV çıkardı.

Çok geniş ultra geniş ekrana ek olarak, tamamen yeni olan Q9, şık bir QLED paneline sahip. Bu panel, en azından ilk 10 yıl boyunca yanık piksellerine karşı koyacağını garanti ediyor. 4K Ultra HD çözünürlüğü ve HDR'yi de destekleyecek. Söylemeye gerek yok, Samsung'un hepsi bir arada akıllı uzaktan kumandaları ile uyumlu olacak.

TV'nin gerçekte ne kadar büyük olduğunu daha iyi bir fikir edinmek için, genişliği yaklaşık 200 cm (78 inç) uzar ve 170 cm'den (66 inç) daha kısa bir mesafede durur. Bağlam için bu, cihazın dört adet 43 inç TV'den (veya 200 Galaxy S8'den) daha büyük olduğu anlamına geliyor. Q9, şirketin şu an daha küçük 55 inç, 65 inç ve 75 inçlik daha küçük modelleri içeren mevcut QLED TV serisini hemen hemen genişletiyor.

TV, mağazalarını Kuzey Amerika'da ve Kore'de sınırlı bir şekilde piyasaya sürdü ancak bu ayın sonlarında Avrupa'da da perakende satış yapılması planlanıyor.

Peki siz büyük ekranlı televizyonları nasıl buluyorsunuz?