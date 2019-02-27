Samsung, yeni nesil mobil cihazlar için 512GB eUFS’yi tanıttı. Şirket, yerleşik UFS 3.0 yongasını seri üretmeye başladı.

Şirketin beşinci nesli V-NAND'a dayanan yeni bellek, en yeni Universal Flash Storage endüstrisi spesifikasyonlarını, tipik bir microSD karttan 20 kat daha hızlı olacak.

Samsung, yılın ikinci yarısında 1 Terabyte sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Gelişmiş bellek teknolojisinde dünya lideri olan Samsung Electronics, bugün yeni nesil mobil cihazlar için endüstrinin ilk 512 gigabaytlık (GB) dahili Evrensel Flash Depolama (eUFS) 3.0'ı üretmeye başladı. En yeni eUFS 3.0 spesifikasyonuna uygun olarak, yeni Samsung hafızası, önceki eUFS depolamasının (eUFS 2.1) iki katı hızda çalışıyor ve mobil hafızanın ultra büyük çözünürlüklü ekranlarla gelecekteki akıllı telefonlarda kesintisiz kullanıcı deneyimlerini desteklemesini sağlıyor. “EUFS 3.0 ürün serimizin seri üretimine başlamak, bize sadece daha önce ultra ince dizüstü bilgisayarlarda mevcut olan bir bellek okuma hızını getirdiğimiz yeni nesil mobil pazarında büyük avantaj sağlıyor” dedi. Samsung Electronics'te Bellek Satış ve Pazarlama. “Bu yılın ilerleyen dönemlerinde 1 Terabayt (TB) sürüm de dahil olmak üzere eUFS 3.0 tekliflerimizi genişlettikçe, premium mobil pazardaki ivmeyi hızlandırmada önemli bir rol oynamayı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Samsung'un 512GB eUFS 3.0 ürünü, şirketin beşinci nesil 512 gigabit (Gb) V-NAND ölüsünün sekiz tanesini istifliyor ve yüksek performanslı bir kontrol cihazı entegre ediyor. Yeni eUFS, saniyede 2.100 megabaytta (MB / s), Ocak ayında açıklanan Samsung'un en son eUFS belleğinin (eUFS 2.1) sıralı okuma oranını ikiye katlıyor. Yeni çözümün caydırıcı okuma hızı, SATA yarıiletken sürücünün (SSD) hızından dört kat daha hızlı ve tipik bir microSD karttan 20 kat daha yüksek, birinci sınıf akıllı telefonların bir Full HD filmi bir PC'ye yaklaşık üç saniyede transfer etmesini sağlıyor.

Samsung, bu ay piyasaya sürülen 128 GB'lık bir sürümün yanı sıra, 512GB eUFS 3.0'ı izleyerek Samsung, küresel cihaz üreticilerinin yarının mobil yeniliklerini daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için yılın ikinci yarısında 1 TB ve 256 GB modeller üretmeyi planlıyor.